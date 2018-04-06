THY'den ABD'deki Afrikalı acentelere iş birliği çağrısı

Türk Hava Yolları (THY) Washington Ofisi tarafından düzenlenen ve Afrika Seyahat Birliği (ATA) üyesi çok sayıda acente yöneticisini bir araya getiren etkinlikte, THY'nin Afrika'da genişleyen uçuş ağı ve yeni iş birliği imkanları anlatıldı.

Etkinliğe, ABD genelinde faaliyet gösteren ATA üyesi çok sayıda Afrikalı seyahat acentesi yetkilisinin yanı sıra Botswana ve Mauritius'un ABD büyükelçileri ve medya mensupları katıldı.

Açılış bölümünde konuşan THY Washington Müdürü Erkan Erdoğan, Afrika'da da en çok tercih edilen havayolu firmalarından biri olmayı amaçladıklarını söyledi.

ABD'den Afrika'ya uçuşlarda İstanbul'un önemli bir merkez olacağını kaydeden Erdoğan, "Sadece 3 saat içinde İstanbul'dan 38 ülkeye THY ile uçabilirsiniz. Afrika'ya olan yakınlığı sebebiyle THY, bu kıtayı en önemli ve kullanışlı destinasyonlardan biri olarak görüyor. Bugün Afrika genelinde 34 ülkeye ve 52 noktaya uçan THY, kıtadaki Afrika kökenli olmayan en büyük havayolu konumundadır." ifadelerini kullandı.

THY'nin her gün genişleyen uçak ve destinasyon ağından bahseden Erdoğan, "THY bugün 122 ülke, 332 uçak ve 305 destinasyonla dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu konumundadır. Bu ağımıza Afrika'da son olarak Sierra Leone'yi eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

2023'TE 120 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Erdoğan, THY'nin geçen yıl 69 milyon yolcu taşıdığını ve 2023'te 120 milyon yolcuyu hedeflediğini belirterek, "THY, bu amacı gerçekleştirebilmek için kısa süre önce 30'u Boeing, 30'u da Airbus'tan olmak üzere toplam 60 uçak alımını duyurmuştur." dedi.

Türk Hava Yollarının rakamsal büyümenin yanı sıra kaliteden de ödün vermeden yoluna devam ettiğine işaret eden Erdoğan, İstanbul'daki özel yolcu salonunun dünyanın "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu" unvanına sahip olduğunu ifade etti.

Salonda büyük alkış alan bu sözlerin ardından THY'nin dünya çapında elde ettiği diğer başarıları da dikkatle dinleyen katılımcılara, THY'nin yakında Miami'de de kendi özel yolcu salonunu açacağı duyuruldu.

"THY İLE İŞ BİRLİĞİNDEN HEYECAN DUYUYORUZ"

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan ATA Direktörü Naledi Khabo, "Türk Hava Yolları ile böyle bir iş birliği içinde olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. THY'nin Afrika'da ne kadar çok noktaya uçtuğunu bilmeyen hala çok insan var. Bunun daha fazla bilinmesini istiyoruz." dedi.

Bu tür etkinlikler vesilesiyle THY ile ATA arasındaki iş birliğinin daha da artmasını umduğunu vurgulayan Khabo, bugüne kadar THY ile birçok uçuş yaptığını ve hepsinden de son derece memnun bir şekilde ayrıldığını bildirdi.

Katılımcılardan iki kişinin çekilişle Afrika'nın istedikleri bir ülkesine gidiş-dönüş bilet hakkı kazandığı etkinlikte, konuklara Türk yemekleri servis edildi.