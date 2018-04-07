Bor Şeker’e en iyi teklif Doğuş’tan geldi

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait Bor Şeker
Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm, Mutlucan Tuz Madencilik, Kayseri
Şeker Fabrikası, Doğuş Yiyecek ve İçecek, Tüzünler Tarım Ürünleri, Erser Grup Tarım Ürünleri Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi. Kırşehir
Şeker Fabrikası için yapılan ihaleye de 11 yatırımcı teklif verdi. En iyi teklifi veren firma ise 330 milyon lira ile Tutgu Gıda Turizm oldu.