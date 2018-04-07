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’e en iyi teklif Doğuş’tan geldi

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Bor Şeker’e en iyi teklif Doğuş’tan geldi
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye (Türkşeker) ait Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek verdi. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Albayrak Turizm, Mutlucan Tuz Madencilik, Şeker Fabrikası, Doğuş Yiyecek ve İçecek, Tüzünler Tarım Ürünleri, Erser Grup Tarım Ürünleri Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarf içinde elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 245 milyon lira, artırım aralığı ise 1 milyon lira olarak belirlendi. Şeker Fabrikası için yapılan ihaleye de 11 yatırımcı teklif verdi. En iyi teklifi veren firma ise 330 milyon lira ile Tutgu Gıda Turizm oldu.
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Bor Şeker’e en iyi teklif Doğuş’tan geldi
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