Bugün Çeyrek Altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? 7 Nisan GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunun cevabı ilgili vatandaşlar tarafından yatırım yapmak, birikim yapmak ya da yeni evlenen çiftlere hediye etmek amacıyla araştırılıyor. Çeyrek altın bilindiği gibi ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Toplumdaki yazılı olmayan kurallar, örf ve adetler kültürü oluşturur. Dolar ve Euro aksine altının yatırım olarak tercih edilmesi de kültürle ilgilidir. Çeyrek altın ne kadar? Tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları burada.

7 NİSAN ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 7 Nisan Cumartesi günü, 276,31 liradan alınırken 282,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın düne göre %0.62 artış oranıyla dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 550,88

SATIŞ: 565,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.140,00

SATIŞ: 1.152,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.139,76

SATIŞ: 1.168,22

ALTIN AYARI NEDİR?

Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye'de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.

Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.