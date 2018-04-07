Günübirlik kiraya çoğunluk

HÜKÜMET, günübirlik kiralanan evler ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılan maketten satışlara güvence konusunda iki önemli adım atıyor. Ailelerin çoğunlukta yer aldığı binalarda günübirlik kiralama yasaklanıyor. Maketten konut satışında vatandaşın mağdur olmaması için getirilen sigorta zorunluluğunun ardından inşaat firmalarına teminat mektubu, yeni güvenceler vermesinin önü açılıyor.

ŞİKÂYET YAĞDI

Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhitlerce dolandırılan vatandaşların kendilerine şikâyette bulunduklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu konuda tamamlama sigortası uygulaması var. İnşaat firmalarının teminat veya buna benzer güvence vermesinin de önünü açacağız. Tüketicileri korumak için ya banka teminatları ya da başka güvenceler oluşturmak adına bir şey hazırlanacak. Önce Başbakan'a sunacağız, ardından Meclis'e gelecek" dedi.

SİGORTA VERİMLİ OLMADI

Bina tamamlama sigortası uygulanmasında beklenen verimin alınamadığını vurgulayan Tüfenkci, düzenlemenin nasıl işleyeceğine ilişkin şu bilgileri verdi: "Sektör, 'Sadece tamamlama sigortası olmasın, örneğin projeye bankalar veya biz teminat verelim' diyor. Ya yerle ilgili gayrimenkul teminatları olabilir ya da teminat mektupları olabilir. Böylece bunları getirecek ve tüketicilerin mağdur olmalarının önüne geçmiş olacağız. Teminatlı veya sigortası yapılmış projelere insanlar para yatırabilirler."

YÜZDE 50 AİLE OTURUYORSA İZİN YOK

Binanın tamamının günlük kiralamaya uygun olmasını isteyeceklerini belirten Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Diyelim ki 10 dairelik bir apartmanda 5-6 dairede aile oturuyor, 2 dairenin 6 tane odasına ayrı ayrı kiralama yöntemini doğru bulmuyoruz. Yüzde 50'nin üzerinde aile oturuyorsa bunun günlük kiralamaya uygun olmadığı söylenecek. Çünkü başka türlü yasaklamak lazım. Alıp, satarken bakılacak. Ona göre fiyatlandırma, talep olacak. Belirli şartlar koyup, çoğunluk arayacağız."