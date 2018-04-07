Süper teşvik paketi 9 Nisan’da açıklanıyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın, toplam tutarı 128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verileceğini bildirdiği 23 proje ile ilgili teşviklerin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması planlanıyor. Daha önce iki kez ertelenen törende 7 sektördeki projelere teşvikler duyurulacak.

BAŞTA PETRO-KİMYA

Projelerde başı petro-kimya alanı oluşturacak. Ayrıca ilaç, tarım ve sağlık alanlarında projelere destek sağlanacak. 28 Mart'ta Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Stratejik yatırım türünden 128 milyar TL yatırım teşvikini onayladık, bunu önümüzdeki günlerde paylaşacağız. 2017'de yaptığımız gibi ekonomi ile ilgili kapsamlı bir eylem planı hazırladık" açıklamasında bulunmuştu.

PHILIPS CEO 'SU HOUTEN'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Philips Ceo'su Frans Van Houten'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ESNAFA KDV UYGULAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen '14. Türkiye Vergi Kongresi'nin açılışına katıldı. "Esnafımız daha basit bir KDV uygulaması ile karşı karşıya kalacak" diyen Ağbal, "Ekonomi bir bütündür. Ekonomideki kararlar, yapılacak çalışmalar, tek bir eksen üzerine oturtularak konuşulamaz ve çalışılamaz. Bütüncül kararlar alacağız" dedi. Ağbal, kimsenin ekonomiyle ilgili oluşan bu havayı bozmaya çalışmaması gerektiğini belirterek, "Kimse oyun kurmaya kalkmasın" dedi.