2 milyarlık projede aidatlar 2 lira oldu

Türkiye genelinde 5 milyar liralık üst ve altyapı projelerine imza atan Süleyman Ekşi İnşaat
, İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projesi Ahes Misal İstanbul
'u hayata geçiriyor. Şirket Gaziosmanpasa'da inşa edilen projeden ev alacaklara yüzde 40'a varan prim vaat ediyor. 2 milyar TL yatırım değerine sahip Ahes Misal İstanbul, 2 bin 400 konut, 359 odalı otel, cadde dükkanları ve ofis blokundan oluşuyor. 2019 sonunda bin 600 dairelik 1'inci etabı teslim edilecek olan Ahes Misal İstanbul'da toplamda 13 blok yer alıyor. 22 bin metrekare alan üzerinde toplam 60 adet dükkanın da yer aldığı Ahes Misal İstanbul'da mağaza büyüklükleri 70 ila 800 metrekare arasında değişiyor. ELEKTRİK ÜRETECEK
Ahes Misal İstanbul projesinde düşük aidat garantisi sunduklarını belirten Süleyman Ekşi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, projede aidatların 2 TL olacağının bilgisini verdi. Ekşi, "Çatılara kurulacak güneş panelleri ile projemiz kendi elektriğini üretecek. Her daire için kat istasyonu sistemi projelendirilecek. Bu sistemle ısı kayıpları ve ısıtma masrafları azalacak" dedi. 385 mi lyon luk hastane
Devam eden projelerinin 1.5 milyon metrekare kapalı inşaat alanına sahip olduğunu belirten Ekşi, 385 milyon TL yatırım bedeline sahip Erzurum
Şehir Hastanesi'nin bölgenin en kapsamlı hastanesi olacağını söyledi. Ekşi, "Bin 900 yatak kapasiteli hastaneyi ağustosta teslim etmeyi planlıyoruz. 265 bin metrekare alanda hizmet verecek olan hastanemiz Kars
, Ardahan gibi çevre illere de kaliteli sağlık hizmeti verecek" dedi. 15 ŞANTİYEDE 1.5 MİLYARLIK İŞ
Türkiye'nin birçok noktasında 2018 yılı itibarıyla devam eden 15 şantiyede toplam 1.5 milyar TL bedelinde kamu-taahhüt işi yürüttüklerini söyleyen Süleyman Ekşi, "Sakarya
Stadı, Emlak Konut gelir paylaşımı ile Türkiye'deki ilk ödüllü yabancı yatırım sermayesinin girdiği ve en iyi proje seçilen İdealistKent, İtalya'dan mimarlık ödüllü alan Bilecik Üniversitesi Kampusu ve Sakarya Üniversitesi Kampusu gibi birçok kültür, eğitim, spor ve sağlık kompleksi projesini tamamladık" dedi.