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ANKA sayısı 6’ya yükseldi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
ANKA sayısı 6’ya yükseldi
Teröristlerin korkulu rüyası insansız hava aracı ANKAS'lerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sayısı 6'ya yükseldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndan () yapılan yazılı açıklamada, bu insansız hava araçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere SSM ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) arasında yapılan sözleşme kapsamında üretildiği ifade edildi. SSM'nin özel sektörle yaptığı sözleşme kapsamında üretilen bir diğer BAYRAKTAR TB'den ise şu ana kadar toplam 46'sının güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, böylece güvenlik güçleri envanterindeki sayısının 52'ye çıktığı bildirildi.
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ANKA sayısı 6’ya yükseldi
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