ANKA sayısı 6’ya yükseldi

Teröristlerin
korkulu rüyası insansız
hava aracı ANKAS'lerin
Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'ndaki sayısı
6'ya yükseldi. Savunma
Sanayii Müsteşarlığı'ndan
(SSM
) yapılan yazılı açıklamada,
bu insansız hava
araçlarının Türk Silahlı
Kuvvetleri'nin keşif, gözetleme,
hedef teşhis ve tespit
ihtiyaçlarını karşılamak
üzere SSM ile Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii
AŞ (TAI) arasında yapılan
sözleşme kapsamında üretildiği
ifade edildi. SSM'nin
özel sektörle yaptığı sözleşme
kapsamında üretilen bir
diğer insansız hava aracı
BAYRAKTAR TB'den ise şu
ana kadar toplam 46'sının
güvenlik güçlerine teslim
edildiği belirtilen açıklamada,
böylece güvenlik güçleri
envanterindeki İHA
sayısının
52'ye çıktığı bildirildi.