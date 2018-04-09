Bugün Çeyrek Altın ne kadar? 9 Nisan altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 9 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da altının son durumu yatırım ve birikim yapacak vatandaşların hamlelerini belirliyor. Toplumsal hafıza, örf ve adetler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça fazladır. Gerek düğün ve törenlerde en büyük armağan olarak nitelendirilmesi gerekse yatırım açısından dolar ve euro baz alındığında fersah fersah önde olması altını önemli kılar. Bugün çeyrek altın ne kadar? sorusunun yanıtı burada...

9 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer alıyor. Son dönemde takı olarak çeyrek altın kadar tercih edilen gram altın bugün 172.82 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın şüphesiz altın türleri arasında en çok rağbet gösterilen nesnelerdendir. Düğünlerde, nikah, nişan ve sünnetlerde en çok hediye edilen takı çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 276,81 liradan alınan çeyrek altın, 283,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 551,89

SATIŞ: 566,13

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.144,00

SATIŞ: 1.156,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.141,83

SATIŞ: 1.170,35

Altın fiyatları konusundaki detaylı analizleri aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz...

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun, doları olumsuz yönde, altın fiyatlarını ise olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Mart ayı istihdam raporunda, tarım dışı istihdam verisinin 185 bin olan piyasa beklentisine karşılık 103 bin olarak açıklandığını anımsatan Memiş, bu verinin piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl hızlı faiz artışına gidemeyeceğine işaret olarak algılandığını söyledi.

Memiş, geçen hafta ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı gerginliğinin, yerini ılımlı açıklamalara bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diyalog kapılarının açıldığı düşünüldüğü için altının ons fiyatında düşüşler yaşanmıştı. Ancak cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yönelik 100 milyar dolarlık ek gümrük vergisi düşündüğünü açıklaması, piyasaları tekrar tedirgin etti. Trump'ın açıklamaları, piyasalar tarafından olumsuz algılanmaya devam ediyor. Bugün altının ons fiyatının 1.325-1.335 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz."

Memiş, bugün açıklanacak teşvik paketlerinin piyasaları olumlu yönde etkilemesini beklediklerini ifade ederek, "Bu sebeple dolar kuru 4 lira seviyesinin altına gerileyebilir. Dolar kurunun gerilemesi, altının gram fiyatının düşmesine neden olabilir diye tahmin ediyoruz. Bugün altının gram fiyatı 172,2-173,7 lira aralığında dalgalanabilir." diye konuştu.