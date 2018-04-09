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'ne göre, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre ihracat beklentisi 5,2 puan azalarak 107,3 oldu - Endeksi ise 13,4 puan azalışla 101,6 seviyesinde gerçekleşti

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:38
Dış Ticaret Beklenti Anketi

İhracat , yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 5,2 puan azalarak 107,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi ise 13,4 puan azalışla 101,6 oldu.

Ekonomi Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre 5,2 puan azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde 112,5 olan endeks, ikinci çeyrekte 107,3 seviyesine geriledi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre, İhracat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi sorularının yayılma endekslerinin İhracat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde etkilediği gözlendi.

Ayrıca, gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat siparişi beklentileri sorularının yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksi'ni artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ AZALDI

İthalat Beklenti Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre 13,4 puan azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde 115 olan endeks, ikinci çeyrekte 101,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre, İthalat Beklenti Endeksi'ne dahil edilen sorulardan, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisiyle mevcut ithalat sipariş düzeyi sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksi'ni azalış yönünde etkilediği gözlendi.

Öte yandan, gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyat beklentisiyle son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyine dair soruların yayılma endeksleri İthalat Beklenti Endeksi'ne pozitif katkıda bulundu.

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