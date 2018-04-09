Tabldot yemeğe kur zamanı

Enflasyonun
tetikçisi gıda fiyatları, çalışanın tabldot yemeğini de vurdu. Geçen yıl artan maliyetler yüzünden menü fiyatlarını artıran yemek şirketler
i, bu kez kurdaki hızlı yükselişte gafil avlandı. Anlaşmalarını
yılbaşında yenileyen firmalar yükselen kur yüzünden artan hammadde maliyetlerine bir de son 1 ayda kırmızı ete gelen zam
lar da eklenince çıkmaza girdi. SEBZEYİ BİLE SEÇİYORLAR
Son dönemde hem sebze hem de özellikle kırmızı et fiyatlarındaki artışın tabldot yemeklerin maliyetini de artırdığını dile getiren Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sedat Zincirkıran, "Anlaşmasını önceden yapan firmalar artan maliyetlerle çok zor durumda. Ortada imzalanmış bir anlaşma olduğu için fiyatları da gramajları da değiştiremezler. Şu anda formü bulamadıkları için tıkanmış durumdalar. Anlaşmalarını yenilemek üzere olanlar ise fiyatlara zam yapmak zorunda kalıyorlar" dedi. Yemek şirketi yetkililerinin verdiği bilgilere göre, artan fiyatlar nedeniyle hizmet alan firmalar maliyeti daha düşük menüleri tercih ediyor. Şu anda kişi başı 4 kap yemekten oluşan menü ortalama 6-9 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlara en az 1 liralık zam yapılması öngörülüyor. Şirketler yemeğe daha fazla harcamamak için etten tavuğa dönüyor. Sebzede bile seçici oluyorlar. KASAPLIK DANA YOLA ÇIKIYOR
Hükümetin ramazan ayı öncesi et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için kasaplık canlı hayvan ithalatı yapmaya hazırlandığının altını çizen Zincirkıran, "Ramazan öncesi et fiyatları yeniden tırmanışa geçer. Şu anda zaten yeterince yüksek. Daha da yükselmemesi için bu ithalat en azından fiyat üzerindeki baskıyı bir süre azaltır" dedi. GIDA ENFLASYONU TETİKLEDİ
Mart ayında TÜFE'de en fazla artış gıda ve alkolsüz içecek grubunda oldu. Martta 12 aylık gıda ve alkolsüz içeceklerde ortalama artış ise yüzde 12.67 olarak gerçekleşti.