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yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor

Giriş Tarihi: 9.4.2018
TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi () tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına başvurular 24 Nisan'da başlayacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini söyledi.

ESNEK ÖDEME İMKÂNI
Başkan Turan, bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurguladı. Turan, "Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek" şeklinde konuştu.
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TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor
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