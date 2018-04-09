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, Diyarbakır ve Adıyaman'da arayacak

Türkiye leri Anonim Ortaklığı (), Diyarbakır ve Adıyaman'da yeni petrol arama ruhsatları için başvuruda bulundu. Ortaklık, petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:17
TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, 'nin dünkü sayısında yayımlandı. 'nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır'ın doğusu ile Adıyaman'ın sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor.
Trans Atlantic Exploration Mediterranean International da geçtiğimiz günlere Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR//5046 hak sıra no'lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.


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TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak
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