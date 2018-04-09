TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. TPAO'nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır'ın doğusu ile Adıyaman'ın Şanlıurfa sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor.

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International da geçtiğimiz günlere Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no'lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.



