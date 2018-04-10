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- hattı çalışmaları sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapımı Büyükşehir Belediyesinden devralınan - bağlantı hattı için çalışmalar devam ediyor

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 15:23
AKM-Kızılay metro hattı çalışmaları sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapımı devralınan Atatürk Kültür Merkezi ()-Gar-Adliye- bağlantı hattı çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, "AKM-Kızılay Hattı Yapım ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Projesi"ni Ankara Büyükşehir Belediyesinden devraldıktan sonra çalışmalara hız verdi.

PROJENİN 2020'DE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

3,3 kilometre uzunluğunda ve 3 istasyondan oluşan projede nun, AKM İstasyonu'ndan, Ankara YHT Garı üzerinden Kızılay'a bağlanmasıyla ilgili etüt proje çalışmaları tamamlandı.

Sözleşmesi 4 Aralık 2017'de imzalanan proje çalışmaları, 5 Aralık 2017 tarihinde yer teslimi yapılmasıyla başladı.

5 Aralık 2020'de bitirilmesi planlanan projenin ihale bedeli ise 639 milyon 601 bin lira oldu.

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AKM-Kızılay metro hattı çalışmaları sürüyor
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