AKM-Kızılay metro hattı çalışmaları sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapımı devralınan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Adliye-Kızılay bağlantı hattı çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık, "AKM-Kızılay Hattı Yapım ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Projesi"ni Ankara Büyükşehir Belediyesinden devraldıktan sonra çalışmalara hız verdi.

PROJENİN 2020'DE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

3,3 kilometre uzunluğunda ve 3 istasyondan oluşan projede metronun, AKM İstasyonu'ndan, Ankara YHT Garı üzerinden Kızılay'a bağlanmasıyla ilgili etüt proje çalışmaları tamamlandı.

Sözleşmesi 4 Aralık 2017'de imzalanan proje çalışmaları, 5 Aralık 2017 tarihinde yer teslimi yapılmasıyla başladı.

5 Aralık 2020'de bitirilmesi planlanan projenin ihale bedeli ise 639 milyon 601 bin lira oldu.