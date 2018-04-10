Altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün Çeyrek altın ne kadar? 10 Nisan altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu özellikle dün ve bugün vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin kültüründe altına verilen önem oldukça fazladır. Altının sosyal değerleri arttırmada da derin bir işlevi vardır. Akrabalar arasında dostlar arasında aileler arasında düğün ve törenlerde altın alışverişi yapılarak sosyal değerler ayakta tutulur aynı şekilde Dolar ve Euro yerine yatırım olanakları açısından da altın tercih edilir. Sabah.com.tr olarak 10 Nisan Salı altın fiyatlarını ayrıntılı inceledik. Altının ons fiyatı ise 1.335,75 $ olarak dikkat çekiyor.

10 NİSAN ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı 280.76 TL olan çeyrek altının satış fiyatı ise 287.11 TL. Düne göre %0.93 oranında artış gösteren Çeyrek altın, Cumhuriyet altınından sonra en fazla artış gösteren altın türü oldu.

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı bugün 175,60 TL iken gram altın satış fiyatı ise 175,65 TL olarak dikkat çekiyor. Gram altının düne göre artış oranı ise %0.32.

YARIM ALTIN

Yarım altının alış fiyatı bugün 559,62 TL iken gram altın satış fiyatı ise 574,07 TL. Yarım altının düne göre artış oranı ise %0.88...

TAM ALTIN

Tam altın bugün yani 10 Nisan Salı günü 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını bugün 1.157,00 TL'den alınırken, 1.169,00 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını fiyatı düne göre %1.12 oranında arttı. Gram altın bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.333,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki yükselişi desteklediğini kaydetti.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatı 175 lira seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 178 lira, 174 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşler 169 liraya kadar sürebilir." ifadesini kullandı.

Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasının altının ons fiyatında yükselişe neden olacağına dikkati çekerek, altının ons fiyatının 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin yükseliş isteğinin sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, altının ons fiyatında 1.328 doların destek, 1.338 doları ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.