Asya borsaları güne yükselişle başladı

Japonya'da martta makine aksamı siparişleri, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28,1 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Negatif veriye karşın yendeki zayıflama ve küresel piyasalardaki pozitif görünümün etkisiyle Nikkei 225 endeksi yükseliş kaydetti.

Nikkei 225 endeksi, 21.933 puana kadar ulaşmasının ardından günü yüzde 0,5 artışla 21.794,32 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 107,2 seviyelerinde dengelendi. Analistler, Nikkei endeksinin 22.000 puan direncinin üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerin hızlanabileceğini vurguluyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.177,1 puanla son bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından kapanışa doğru yüzde 1,2 primle 3.177,34 puana ulaştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,3 arttı ve kapanışta 2.450,74 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 33.891,80 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kazançla 30.708,25 puanda seyrediyor.