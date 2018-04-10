Avrupa’nın iki nci büyük fabrikas ı

Tek çatı altında Avrupa'nın en büyük ikinci fabrikasına sahip olduklarının altını çizen Yırcalı, 170'i mühendis olmak üzere yaklaşık bin 400 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Üretimlerinin üçte ikisini ihracata ayırdıklarını aktaran Yırcalı, "Şu anda ihracatta birinci sırada Suudi Arabistan bulunuyor. İhracatımızı ağırlıklı olarak Ortadoğu, Kuzey ve Güney Afrika bölgelerine yapıyoruz" dedi. Toplamda iki adet Ar-Ge merkezine sahip olduklarının da altını çizen Yırcalı, "Ar-Ge'ye yıllık cironun yüzde 2.2'sini ayırıyoruz. Türkiye'de bu oran yüzde 1, Avrupa'da ise yüzde 2 civarında bulunuyor. Yani Avrupa'nın üzerinde Ar-Ge yatırımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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