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'den yerli otomobilin üretim yeri hakkında açıklama

Bilim Sanayi ve Özlü: "Proje iyi gidiyor. Fakat üretim yeri i konusu 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. Önce otomobil tasarımı, şirketleşme, CEO atanması ve tasarım. Bunlar da yaklaşık 18 ayda tamamlanacak. 'nin yüksek teknoloji ürünler üretmesi gerekiyor. Türkiye'nin cari açığı, açığı var. Bunları kapatmak için tek yolumuz, tek çare yüksek teknolojik ürünler üretmekten geçiyor" dedi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:17
Bakan Özlü'den yerli otomobilin üretim yeri hakkında açıklama

Bilim, Sanayi ve Faruk Özlü, yerli marka otomobilin üretim yeri i konusunun 1,5 yıl sona gündeme geleceğini bildirdi.

, partisinin il başkanlığını ziyaretinde, ile ilgili geçmişten kalan bazı sorunlar olduğunu, 'ya döndüğünde bu sorunların çözümü için görüşmeler yapacağını belirtti.

Teşvik programları kapsamında Niğde'ye enerji ihtisas bölgesi ve güneş paneli üretim tesisi yatırımı yapılacağını anlatan Özlü, daha önce bakanlığa başvurusu yapılmış olan kimya ihtisas organize sanayi bölgesi ile ilgili çalışmaları da hızlandıracaklarını kaydetti.

Yerli marka otomobilin üretim yeri için 22 ilden talep geldiğini, bunlardan birinin de Niğde olduğunu ifade eden Özlü, şunları söyledi:

"Proje iyi gidiyor. Fakat üretim yeri seçimi konusu 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. Önce otomobil tasarımı, şirketleşme, CEO atanması ve tasarım. Bunlar da yaklaşık 18 ayda tamamlanacak. Biz 5 modelle piyasaya gireceğiz. Yani bizim yerli marka otomobilimiz 5 model olacak. Bunların arasında spor, sedan var. Dolayısıyla şu anda uğraştığımız konu şirketleşme süreci ve tasarım. Yer seçimi aşaması daha sonra konuşacağımız bir konu. İnşallah bakarız, 22 il var, Niğde neden olmasın. Niğde'de değerlendirilir, o bakımdan inşallah bir sene sonra bu ortaya çıkar."

Bakan Özlü, son açıklanan teşvik paketinin tamamen yüksek teknolojiye dayalı ürünlerle ilgili olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"'nin yüksek teknoloji ürünler üretmesi gerekiyor. Türkiye'nin cari açığı, açığı var. Bunları kapatmak için tek yolumuz, tek çare yüksek teknolojik ürünler üretmekten geçiyor. Dolayısıyla geçenlerde açıklanan teşvik paketinin tamamı yüksek teknoloji ürünlerle ilgilidir ve bu noktada bu paketten Niğde de payını alacak. Biz yine Ar-Ge merkezi kuruyoruz. Bunların toplam sayısı bin 35 oldu. Bin 35 Ar-Ge ve tasarım merkezimiz var. Bu merkezlerde de yine yüksek teknolojik ürünler üretmek için gayret sarf ediyoruz."

Bakan Özlü, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci generali vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay 'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

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