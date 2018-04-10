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Bugün ne kadar? 10 Nisan Salı ne kadar? GÜNCEL

bugün ne kadar? Haftanın ikinci iş günü olan 10 Nisan Salı sabahı da vatandaşların altın fiyatlarına olan ilgisi devam ediyor. Geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan artış bu hafta başından itibaren de devam ediyor. ne kadar? ne kadar? soruları ilgili bireylerin en çok yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Her zaman olduğu gibi detaylı altın fiyatlarını ve uzman yorumlarını sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. 10 Nisan Salı günü gram altın 173,93 liradan alınırken 174,99 liradan satılıyor. Düne oranla gram altında %-0.58'lik bir düşüş söz konusu.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 09:38
Bugün Çeyrek Altın ne kadar? 10 Nisan Salı Altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

bugün ne kadar? Birikim ve yatırım yapacak vatandaşların en çok ilgilendikleri altın türü şüphesiz çeyrek altın. Bununla birlikte için yapılan aramalar çeyrek altın ne kadar, küçük altın ne kadar şeklinde yapılabiliyor. Güncel altın fiyatlarını derlediğimiz haberimizde , , ve fiyatlarını da öğrenebilirsiniz. Şüphesiz bir toplumun hafızası, ortak yönleri, adetleri ve örfleri o toplumun kültürünü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altın oldukça önemlidir. Yatırım aracı olarak akla gelen ilk nesne olan altın, düğünlerde, nişanlarda ve sünnet gibi özel törenlerde de armağan olarak, takı olarak takılır.

10 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte vatandaşların en çok talep gösterdiği altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın, 10 Nisan Salı günü 173.93 liradan alınırken, 174.99 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın bakıldığında altınla ilgilenen herkesin en çok tercih ettiği altın türü olduğu görülmektedir. 10 Nisan Salı günü çeyrek altın alış fiyatı 278,17 lira olurken, çeyrek altın satış fiyatı da 284,46 lira olarak dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 554,61

SATIŞ: 568,92

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.144,00

SATIŞ: 1.156,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.147,46

SATIŞ: 1.176,12

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 99,10

SATIŞ: 99,17

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