Bugün Çeyrek Altın ne kadar? 10 Nisan Salı Altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

Çeyrek altın bugün ne kadar? Birikim ve yatırım yapacak vatandaşların en çok ilgilendikleri altın türü şüphesiz çeyrek altın. Bununla birlikte altın fiyatları için yapılan aramalar çeyrek altın ne kadar, küçük altın ne kadar şeklinde yapılabiliyor. Güncel altın fiyatlarını derlediğimiz haberimizde gram altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını da öğrenebilirsiniz. Şüphesiz bir toplumun hafızası, ortak yönleri, adetleri ve örfleri o toplumun kültürünü oluşturur. Ülkemizin kültüründe de altın oldukça önemlidir. Yatırım aracı olarak akla gelen ilk nesne olan altın, düğünlerde, nişanlarda ve sünnet gibi özel törenlerde de armağan olarak, takı olarak takılır.

10 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte vatandaşların en çok talep gösterdiği altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın, 10 Nisan Salı günü 173.93 liradan alınırken, 174.99 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın bakıldığında altınla ilgilenen herkesin en çok tercih ettiği altın türü olduğu görülmektedir. 10 Nisan Salı günü çeyrek altın alış fiyatı 278,17 lira olurken, çeyrek altın satış fiyatı da 284,46 lira olarak dikkat çekiyor.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 554,61

SATIŞ: 568,92

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.051,77

SATIŞ: 1.077,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.144,00

SATIŞ: 1.156,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.147,46

SATIŞ: 1.176,12

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 99,10

SATIŞ: 99,17