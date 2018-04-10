Diyarbakır Havalimanı 3 ayda 510 bin yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Diyarbakır Müdürü Mustafa Durak, 3 yıl önce hizmete açılan, havalimanı yeni terminal binasının şehrin ekonomik ve sosyal yaşamına büyük katkı sağladığını söyledi. Yeni terminal binası sayesinde artık yurt dışı seferlerinin de yapıldığını ifade eden Durak, mart ayında Diyarbakır Havalimanı'ndan iç hat yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 177 bin 961'e yükseldiğini belirtti. Durak, "İç ve dış hat yolcu sayısının ise yüzde 13 artışla 180 bin 370'e çıktı. 2018 yılı mart ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla bin 162 oldu. Dış hatlar uçak trafiği ise 21 olarak gerçekleşirken toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 1 bin 183'e ulaştı. Son 3 ayda yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 509 bin 976 yolcu hizmet aldı, 3 bin 446 uçağa hizmet verildi. Kargo, posta ve bagaj trafiği ise yüzde 12 artışla 3 bin 722 tona ulaştı" dedi.



BUGÜN NELER OLDU