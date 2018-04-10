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Dünyanın borcu rekor kırdı!

Dünyada miktarı 10 yılda 70 trilyon dolar yükseldi. Dünyadaki borç miktarı 237 trilyon dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.  Uluslararası Finans Enstitüsü'nün hesapladığı bu miktar, 10 yıl öncesine göre 70 trilyon dolardan fazla artışa işaret ediyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:25
Dünyanın borcu rekor kırdı!

BusinessHT haberine göre, 'ye oranlandığında gelişmiş ülkelerde hanehalkı borcunun tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış olması faizlerin artışa geçtiği mevcut konjonktürde ayrıca dikkat çekiyor. IIF hesaplamasına göre , , , Lüksemburg, Norveç, ve 'de tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Öte yandan devam eden güçlü büyüme oranları /GSYH seviyesinin 2017 dördüncü çeyrek itibariyle üst üste beş çeyrek gerilemesini sağladı. Söz konusu oran 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 317,8'deyken son verilerde 4 puan daha düşük.

Gelişmiş ülkeler grubunda Sadece İrlanda ve 'da hanehalkı borcunun GSYH oranını yüzde 50 altında.

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Dünyanın borcu rekor kırdı!
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