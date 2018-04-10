Fırıntaş’ın mayalı ekmekleri tüm Türkiye’ye satılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan ve 2016'da 10 milyon TL'lik yatırımla açılan Fırıntaş, Türkiye'ye açılıyor. Günlük 100 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olan ve 35-40 bin ekmek üretilen tesiste, 25 çeşit ekmek yapılıyor. 56 noktada Balıkesirli tüketicilere ulaştırılan ekmeklerin satışı, benimfirin.com internet sitesi üzerinden artık tüm Türkiye'ye yapılacak.

300 GRAM EKMEK 1 LİRA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, fabrikanın lamine hat üzerinde ülkenin ekşi mayayla üretim yapan ilk ve tek ekmek üretim tesisi olduğunu söyledi. Kafaoğlu, "Türkiye'de bir belediye ilk defa halkın yemiş olduğu ekmeği ekşi mayadan üretiyor. Hiç katkı maddesi yok. Kesinlikle kimyasal maya kullanmıyoruz, dolayısıyla en sağlıklı ekmeği üretiyoruz" dedi. Tesiste günlük 7-8 ton un kullanıldığını anlatan Kafaoğlu, "Bu unlar da her gün testlere tabi tutuluyor eğer içinde katkı maddesi çıkarsa kullanılmıyor" diye konuştu. Balıkesir'de yüzde 10 pazar payına sahip olduklarını anlatan Kafaoğlu, benimfirin.com internet sitesi üzerinden artık tüm Türkiye'ye satış yapacaklarının bilgisini verdi. 300 gram ekmeği 1 TL'den satışa sunduklarını anlatan Kafaoğlu, 25 çeşit ekmek üretimi yapıldığını kaydetti.