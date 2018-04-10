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Havalimanında Mart ayında 172 bin 523 yolcu hizmet aldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; Mart ayında Havalimanı’nda 172 bin 523 yolcuya hizmet verildi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:26
Havalimanında Mart ayında 172 bin 523 yolcu hizmet aldı

DHMİ Genel Müdürlüğünün açıkladığı Mart ayı istatistiklerine göre, iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 158 bin 66, dış hat yolcu trafiği yüzde 30 artışla 14 bin 457, toplamda ise yüzde 13 artışla 172 bin 523 oldu. 2018 yılı Mart ayında Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise bin 26 olarak açıklandı. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 4 artışla 145 olmak üzere toplam uçak trafiği bin 171'e ulaştı. Mart ayında Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 25 artışla bin 504 ton olarak gerçekleşti.

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Havalimanında Mart ayında 172 bin 523 yolcu hizmet aldı
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