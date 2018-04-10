Yılda 8 milyar ürün imal ediyor
İnovatif
ürünleri ve Ar-Ge projeleri ile farklılaşan SEM Plastik, 41. yılını kutladı. SEM Plastik bugün yılda yaklaşık 8 milyar ürün üreten global bir marka konumunda. Dünyaca ünlü gıda zincirlerinden dev havayolu şirketlerine geniş bir müşteri portföyü bulunuyor. Bayrampaşa'daki küçük atölyeden bugünlere ulaştığını belirten SEM Plastik Genel Müdürü Yavuz Eroğlu, "THY
, Emirates, Katar Hava Yolları
ve Singapur Hava Yolları gibi dünyanın en büyük 10 havayolu şirketinden 7'sine ürün veriyoruz. Yurtdışına giden dövizin önüne geçilmesinde ve ürünlerin tümünün yüzde 100 yerli hale gelmesinde büyük rol üstleniyoruz" açıklamasını yaptı. CV'ler yapay zekâya emanet
Değişen
teknolojiyle birlikte yapay zekâ temelli CV değerlendirme araçları gündemde. İK uzmanlarının işe alım sürecinde doğru analiz yapabilmesini sağlayan sistemlerin önümüzdeki dönemde artış göstereceğini belirten CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, bu sistemlerin doğrudan işe alım sürecini etkileyeceğini ve adaylar için önemli avantajlar barındırdığını söylüyor. Dijitalleşme sürecinde CV'ler artık yapay zekâ temelli araçlarla değerlendiriliyor. CPM Yazılım olarak işe alım süreçlerinde yapay zekâ temelli CV değerlendirmeye geçtiklerini aktaran Palamut, "Bu sistemlerle birlikte değişen trendleri takip etmek ve o doğrultuda bir rota belirlemek çok önemli" dedi. Akıllı saksı dünyaya açılıyor
Kentleşme
ve günlük koşuşturmaların etkisiyle doğadan gittikçe kopuyoruz. İşte bu soruna çözüm olarak Türkiye'de genç girişimciler tarafından geliştirilen 'Plantone: Diversity' isimli akıllı saksı, doğayla bağımızı korumamıza yardımcı oluyor. 5 bitki yetiştirebilecğimiz, 45 günde bir su tankını doldurmamız yeterli olan ve kendi sağladığı ışıkla evimizde istediğimiz yere koyabildiğimiz bu saksı sayesinde, evlerimizi birer bahçeye çevirmek, yemeklerimizde kullanacağımız nane, fesleğen gibi bitkileri yetiştirmek mümkün. 2019 yılı içerisinde ikinci ürünü de kullanıma sunmayı hedefleyen ekibin Proje Müdürü Ömer Halifeoğlu, "Plantone ailesi ile insanların tekrar doğayla iç içe olabilmesini sağlamak ve tüm üretimi Türkiye' de yaparak ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.