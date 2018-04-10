Lojistik olarak güçlü noktadayız

Sabah Gazetesi Yazarları, "İl Buluşmaları" projesi kapsamında Balıkesir'de vatandaşlarla buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen buluşmada, Balıkesir'in kültürel değerleri ve uluslararası rekabet gücü tartışıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Kerem Alkin'in moderatörlüğünde Balıkesir'in 'Uluslararası Rekabetteki Konumu Açısından Dünü ve Bugünü, Ulusal ve Yerel Düzeyde Önümüzdeki Dönem Kalkınma Hedefleri' başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, şehirde ilk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımının 1974'te dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan tarafından yapıldığını belirterek, "Bizimle eş zamanlı OSB yatırımları Bursa ve Kocaeli'nde de yapıldı. Bu şehirlerin bugün sanayide aldığı yol belli. Sahip çıkanlar ekonomik olarak büyüdü bizse 30 yıl sonra bu yatırıma sahip çıktık ve 2004'te OSB yatırımını yaptık" dedi. Balıkesir'in OSB yatırımı sonrası sanayi alanında ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığını aktaran Kafaoğlu, bundan sonraki süreçte daha hızlı bir ivme yakalayacaklarını belirtti. "Türkiye'nin en büyük 10 yatırımından biri olan İstanbul-İzmir otoyolu ilimizden geçiyor. Çanakkale köprüsü de Balıkesir'den geçecek. Önümüz açık. İlimiz İstanbul'daki yatırımları çekmeye başladı" diyen Kafaoğlu, ilde ikinci OSB'yi yaptıklarını, birinci OSB'ye ise 7 bin 500 metrekare ilave alan eklediklerini kaydetti.



TEKNOKENT KURULUYOR

Balıkesir Üniversitesi hakkında bilgiler paylaşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, "Balıkesir Üniversitesi'nin 38 bin öğrencisi, 10 fakültesi ve 13 meslek yüksek okulu bulunuyor. Üç tane de enstitümüz var. Balıkesir Üniversitesi'nin 10 fakültesinin 7 tanesi 2006'dan sonra kuruldu. Üniversitemiz bilimsel sıralamada ortalarda yer alıyor" dedi. Balıkesir'de t eknokent kurulumu için izin aldıklarını anlatan Özdemir, önümüzdeki günlerde temelinin atılacağı bilgisini verdi. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ise okulda 8 fakültelerinin bulunduğunu belirterek, "550 hocamız var. Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) 10 yeni bölüm ve program için başvuru yaptık. Ar-Ge'ye önem veriyoruz" diye konuştu. Balıkesir rekabet endeksinde 30'uncu sırada olduğunu anlatan Özdemir, ilin kişi başı gayrisafi hasılaya yaptığı katkıda 26'ncı sırada yer aldığını kaydetti. Özdemir, "Tarımda GSMH'ya tarımda 9'uncu sırada katkı yapıyoruz. Sanayide 18'inci sıradayız. Hizmetlerde ise 15'inci sıradayız. Ekonomide 14'üncü sıradayız. Türkiye'de girişimci sayısı bakımından ise 14'üncü sırada yer alıyoruz. İşsizlik oranı ise yüzde 6 ile Türkiye ortalamasının altında bulunuyor" ifadelerini kullandı.



AKIL TERİ, ALIN TERİNDEN DAHA ÖNE ÇIKIYOR

Balıke sir'in dünü ve bugününü gelişmişlik noktasında değerlendiren DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, "Bir şehrin ilerleyebilmesi için bazı temel taşlar gerekiyor. İhracat, yatırım, tüketim bir ülkenin büyümesi için şart. Balıkesir ciddi bir büyüme yakaladı. Mesela dün ulaşımda İDO'nun gelmesiyle birlikte hepimiz çok mutlu olurken bugün devasa projelerden bahsediyoruz" dedi. Şehrin özellikle ulaşım altyapısında ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Yırcalı, "Dünden bugüne ciddi yol kat edildi. Şimdi Çanakkale Köprüsü'nün Balıkesir bağlantısını konuşuyoruz. İlimiz İzmir-İstanbul otoyoluna 2020'de bağlanacak. O zaman Balıkesir hangi noktaya gelecek hayal dahi edemiyorum" diye konuştu. Yakın zamana kadar Uludağ Üniversitesi'ne bağlı olan bir üniversitelerinin olduğunu dile getiren Yırcalı, "Şimdi ilimizde iki üniversite var. Bir üniversitenin o şehirde olması ekosistem getiriyor" ifadelerini kullandı. "Bir şehrin sadece tarım şehri olması mümkün değil. Sadece turizm şehri olması da olmaz. Ya da sadece sanayi ile büyüyemeyiz. Bir şehrin ekonomisi bunların hepsini barındırmalı" diyen Yırcalı, "Balıkesir'de bu imkânlar var. Bunlar iyi değerlendirilirse daha ileriye gidilebiliriz" şeklinde konuştu. Bir Kuşak Bir Yol Projesi Çin Odalar Birliği ile ön protokol imzalayacaklarını aktaran Yırcalı, "Çin'de başlayan ekonomik hareket özellikle Çanakkale Köprüsü ile Balıkesir'i de etkisi altına alacak. Bugün artık gelinen noktada akıl teri, alın terinden daha öne çıkıyor" şeklinde konuştu.



KARBON SALINIMI DÜŞÜK

Prof. Dr. Kerem Alkin etkinlikte Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurulu (URAK) raporunu açıkladı. Balıkesir gibi özellikle ulaşımda kavşak noktası olması sebebiyle kritik illerin sürdürülebilirlik konusuna odaklanması gerektiğine dikkat çeken Alkin, "Balıkesir karbon salınımında düşük bir orana sahip. Gelecekte karbon salınımı yüksek olan bir il ya da ülke sizden bu düşük karbonu satın almak için ciddi ücret ödeyebilir. Bunlar hayal değil, yakın gelecekte, 10 yıl içinde bunları göreceğiz. Bu karbon salınımında kazanılan parayı yine şehre yatırım için harcayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU