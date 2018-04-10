Otomobillerindeki uyuşturucuyu yola atan 2 kişi yakalandı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri,bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Sezer K.'nın bir otomobil kiralayip, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, daha önceden belirlenen 59 ZR 190 plakalı otomobili Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde durdurdu. Polisi karşısında gören Sezer K., bu sırada otomobilin içinden yola bir poşet attı. Durumu fark eden polis atılan poşette yüklü miktarda bonzai maddesi olduğunu tespit etti. Sürücü Sezer K. ile yanında bulunan Şaban Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU