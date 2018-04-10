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Son dakika: ile 5.2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

ile arasında toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı üzerine anlaşma imzalandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 00:23 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 00:27
Son dakika: Katar ile Türkiye 5.2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
ile arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşması imzalandı. Metcap enerji yatırımları ve Fusion Dynamics, Türkiye'de toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı için anlaşmaya vardı. Firmalar, Trakya'da doğalgaz temelli 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif olefin üretebilecek kapasiteye sahip bir kimyasal tesis kuracak. Devlet teşvikleriyle desteklenen yatırımın, ülkenin cari açığını 1,4 milyar dolar düşürmesi bekleniyor.
Türkiye'ye yatırım yapacak olan şirketler, ayrıca 1.2 milyar dolarlık 550 megavatlık bir doğalgaz kombine çevrim santralini de tamamlayacaklar. Türkiye'nin ve illerinde inşaatı başlayan tesisin, Türkiye'nin toplam elektrik üretim ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılaması planlanıyor.
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Son dakika: Katar ile Türkiye 5.2 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
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