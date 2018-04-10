Ticaret Odası'nda yeni yönetim listesi belirlendi

Altıeylül İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleşen seçimlerin ardından seçilen meclis üyeleri daha sonra meclis başkanı ve yardımcılarını seçti. Yapılan seçimin ardından Okan Telaşeli Meclis Başkanlığı'na, Ömer Işıklar 1. Meclis Başkan Yardımcılığı'na, İbrahim Onur 2.Meclis Başkan Yardımcılığı'na, Burak Sezginsoy da Meclis Katip üyeliği'ne seçildi.

BTO BAŞKANI RAHMİ KULA SEÇİM SONRASINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Seçimler sonunda kısa bir açıklama yapan BTO Başkanı Rahmi Kula, "Meclis üyesi arkadaşlarımızla, Üst Kurul Delegelerimizi, Yönetim Kurulu Üyelerimizi, Disiplin Kurulu, Meclis Başkanlığı ve Katip Üyesini seçmek için sandık başına gittik. İlgili kurul ve komisyonlarda görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tüm projelerimiz ile birlikte üyelerimize ve şehrimize hizmete başlıyoruz. Meclisimizde görev alan arkadaşlar ile birlikte bize destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bize güvenen üyelerimize mahcup olmamak için tüm meclisimiz olarak bütün gücümüzle çalışacağız. Görev süremiz boyunca üyelerimizin verdiği emaneti en iyi şekilde koruyarak projelerimizi hayata geçireceğiz. Seçim günü de söylediğimiz gibi Balıkesir Ticaret Odası hepimizin odasıdır" dedi.



Kula, yeni görevinden dolayı ziyaretine gelen ve tebriklerini ileten kişilere teşekkür ederek, tebrik için çiçek göndermeyi düşünenlerin bunun yerine Afrin'de kahramanlık destanı yazan askerler adına Mehmetçik Vakfı'na katkıda bulunmalarını rica etti.