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1 haftada 16 bin firmaya nefes

Giriş Tarihi: 11.4.2018
1 haftada 16 bin firmaya nefes
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı , TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere yönelik "Nefes Kredisi"ne bir haftada 16 bin firmadan 2.5 milyar liranın üzerinde başvuru geldiğini belirtti.
Başbakan tarafından İzmir'de tanıtılan 'Nefes Kredisi'nin KOBİ'lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, yapılan değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyardan 7.5 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, "16 bin başvurunun 7 bini halihazırda onaylandı, geri kalanlarının da kredi tahsis süreçleri devam ediyor" dedi. Hisarcıklıoğlu, bu süreçte, illerdeki oda ve borsalar ile projeye destek veren bankaların tüm şubeleriyle büyük gayret gösterdiklerini vurguladı.
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1 haftada 16 bin firmaya nefes
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