Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altında son dakika rekoru! 11 Nisan altın fiyatları burada

Altın fiyatlarında 11 Nisan Çarşamba günü son durum ne? Altının çılgın rekoru giderek artacak mı? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini, uzman yorumlarını ve düne göre yaşanan artışları sizler için derledik. ABD Başkanı Trump'un Rusya'ya karşı yaptığı açıklama dünya piyasalarında "savaş resti" olarak algılandı. Bu da altın fiyatlarına rekor olarak yansıdır. Gram altın bugün yani 11 Nisan Çarşamba günü 180,77 TL'den alınırken, 180,82 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? ve Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorularınının yanıtları için doğru adrestesiniz...
Toplumsal bütünlük açısından altın büyük önem taşır. Aileler arasında akrabalık ilişkileri arasında dostluklar arasında düğünlerde, nişan, sünnet gibi törenlerde altın alış verişi yapılır. Bu altın armağanları sosyal birlikteliği sağladığı gibi toplumsal dayanışmayı da arttırır. Altın fiyatları ne kadar? sorusunun vatandaşlar tarafından bu kadar araştırılmasının nedeni de hem yatırım hem birikim aracı olarak ilk tercih olması hem de düğünlerde en çok tercih edilen hediye çeşidi olmasıdır. Altın fiyatları en güncel şekilde sabah.com.tr'de...
Çeyrek altın şu sıralar 289.04 liradan alınıyor, çeyrek altının satış fiyatı ise tam 295.64 TL! Bu rakam çeyrek altının rekoru da demek... Çeyrek altının değeri düne göre %2.04 oranında arttı.
Gram altına bakıldığında da çeyrek altın gibi bir yükseliş görülüyor. Gram altın 11 Nisan Çarşamba günü 180,12 liradan alınırken, 180,15 TL'den satılıyor. Düne göre artış oranı ise %1.66
YARIM ALTIN NE KADAR?
YARIM ALTIN
ALIŞ: 574,51
SATIŞ: 589,33
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.051,77
SATIŞ: 1.077,95
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.181,00
SATIŞ: 1.195,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 1.189,21
SATIŞ: 1.218,89
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 102,75
SATIŞ: 102,83