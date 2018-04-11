Boğaz’a 200 milyonluk proje

Türkiye pazarında büyüme kararı alan Afganistan
merkezli Omran Holding
, ilk büyük konut projesini İstanbul Çengelköy'de hayata geçiriyor. Omran İnşaat
tarafından inşa edilecek olan lüks konut projesi 'Kasr-ı Âlâ', Çengelköy'ün merkezinde 6 bin metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. 200 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen 5 bloktan oluşan projenin, Ağustos 2019'da teslim edilmesi planlanıyor. Daire büyüklükleri 80 ila 300 metrekare arasında değişen proje, lansmana özel yüzde 15 indirimle satışa sunuldu. Metrekare fiyatları 12 bin 500 TL'den, daireler ise 1 milyon TL'den başlıyor. TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ
Türkiye ekonomisine güvenerek ülkede yatırım kararı aldıklarını belirten Omran İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmad Salehi, "Farklı ülkelerde inşaat, enerji gibi pek çok alanda faaliyetleri bulunan Omran Holding olarak Türkiye pazarında da büyüme kararı aldık. Pek çok ülkede 110'un üzerinde projeyi tamamlayarak teslim ettik" dedi. Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram ise gerçekleştirdikleri yüksek ihracat ile Türk malzemelerinin dünyada hakettiği değeri bulmasına yardımcı olmaya devam ettiklerini anlattı.