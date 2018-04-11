‘Dövizdeki atak konjonktürel’

Merkez Bankası
Başkanı Murat Çetinkaya
, dövizdeki atağın konjonktürel olduğunu vurgularken, faizlerin gelecek dönemde nisbi olarak aşağı düşeceğini söyledi. Çetinkaya, Türkiye ekonomisinin gücünü koruduğunu vurgulayarak, "Merkez Bankası olarak biz de gerektiği zaman gereken adımları atarız" dedi.
Çetinkaya dün, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine sunum yaptı. Çetinkaya, dövizdeki atağı yakından takip ettiklerini belirterek, "Rusya'da ruble bir gecede arttı. Son dönemde bu ülkedeki gelişmeler, konjonktürel dalgalanmaların da etkisi var" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faizlere ilişkin eleştirileri de gündeme gelirken, Çetinkaya, enflasyonun iki yıl önce yüzde 7'lere kadar düştüğünü anımsatarak, "Şu anda yüzde 11'lerde. Bu küresel gelişmelerden kaynaklı. Enflasyonun yüksek seviyede olması fiyatlama üzerinde risk oluşturuyor. Faizler de gelecek dönemde nisbi olarak aşağı düşecek" değerlendirmesini yaptı.
Çetinkaya, genel olarak şu mesajları verdi:
Yakın dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ediyor.
Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturuyor.
Son dönemdeki gelişmeler enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ediliyor.
Para politikası kararları fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecek.
Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecek.
Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi bekleniyor.