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Emekliye farklı zam

İlk 3 aylık yüzde 2.77 çıkarken, uzmanların tahminlerine göre Temmuz’da memur emeklilerine yüzde 3.5’lik zamma ilaveten farkı göründü. zam tahminleri de yükseldi

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Emekliye farklı zam
Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını, memur emeklileri de enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için verilerini merakla takip ediyor. Hem zam oranı hem fark için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi () verisi belirleyici olacak. Bunun ilk 3 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belli oldu. Ocak- Mart döneminde enflasyon yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Bu veri ışığında uzmanlar; ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla Temmuz zammının yüzde 4'ü aşabileceği, en yüksek ise yüzde 5 olabileceği tahmininde bulunuyor. Uzmanlar bu durumda memur emeklilerinin de enflasyon farkıyla ikinci bir zam elde edeceğini belirtiyor. Memur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten fark alması için 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor.

ÇİFTE ARTIŞ GÖRÜNDÜ
Uzmanların tahminleri gerçekleşirse, memur emeklileri enflasyon farkı alabilecek. Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5 enflasyon farkı yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleşmesi halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükselebilecek.
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Emekliye farklı zam
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