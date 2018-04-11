Güneydoğu artık turizmle anılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Güneydoğu illerimizin artık terörle değil, turizm potansiyelleri, kadim medeniyetleri, eşsiz kültürel ve tarihi miraslarıyla anılması için hükümetimiz ve Bakanlığımız yoğun gayret sarf ediyor" dedi.

GÜNEYDOĞU BÖLGESİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Türkiye'nin turizm sektörü, Güneydoğu'nun göz bebeği Şanlıurfa ile Mardin illerini turizmde birer cazibe merkezi haline dönüştürmek üzere bir araya geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sektörünün öncü kuruluşları TÜROB, TÜRSAB, TÜROFED, TUREB ve TYD ile birlikte gerçekleştireceği turizm buluşması il protokollerinin de katılımıyla 13 Nisan'da düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sektörün öncü isimleriyle Şanlıurfa Nevali Otel'de gerçekleştireceği turizm buluşmasında bir yol haritası belirlenecek.

TURİZM ÇALIŞTAYI

Güneydoğu'nun artık turizmle anılacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Turizm Haftası arifesinde çalıştay düzenleyeceklerini ifade ederek, bölgenin artık turizm potansiyelleri, kadim medeniyetleri, eşsiz kültürel ve tarihi miraslarıyla öne çıkması için hükümet ve Bakanlık olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Şanlıurfa ve Mardin illerinin turizmdeki ivmesini daha da yükseltmek için sektörle birlikte geleceğe yönelik bir yol haritası belirleyeceklerini ifade eden Bakan Kurtulmuş, "Terör baskısı altında ezilen Güneydoğumuzda huzuru tesis etmek üzere şer odaklarının ittifaklarına karşı sürdürdüğümüz kararlı mücadelemizi artık turizmle taçlandırıyor ve yol haritamızı belirlemek üzere sektörümüzle birlikte Şanlıurfa'da bir turizm çalıştayı düzenliyoruz" dedi.

TURİZM DÖRT MEVSİME YAYILACAK

Türkiye turizminin dört mevsime yayılması, turizm ürününün çeşitlendirilmesi, bölgesel ve yerel olarak turizm imajı oluşturulması hedefleriyle düzenleyecekleri çalıştayın Şanlıurfa ve Mardin illerindeki mevcut turizm potansiyelinin sürdürülebilirlik perspektifi içerisinde ele alınmasını sağlayacağını kaydeden Kurtulmuş, ilerleyen süreçlerde kültür ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da bu çalıştayda planlanacağını söyledi.