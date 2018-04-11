Hükümetten flaş dolar açıklaması

Zeybekci, Türkiye GSYİH'sının 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağının altını çizdi.Bakan Zeybekci, Türkiye ekonomisinin 2018'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.

"ZAYIF YANLARIMIZI FIRSATA ÇEVİRDİK"

Öte yandan Zeybekci, Bloomberg HT'de çıktığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 135 milyar TL değerindeki proje bazlı teşvik paketinin içeriğinde nelerin mevcut olup olmadığı, yatırımların ne zaman devreye gireceği gibi detayları aktaran Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Türkiye için son derece önemli bir program. Neye göre tercih edildi? Zayıf yanlarımızı fırsata çevirdik. Cari açık verdiğimiz sektör ve rakamları ele aldığımızda şu demek; müşterisi ve talep var, bir yatırımcının aradığı en önemli şey budur."

"TÜM DÜNYAYA YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ KOYDUK"

"Teşviklerle ilgili açıklama yapan Bakan Zeybekçi, "Tüm dünyaya bir yatırım teşvik sistemi koyduk, bizden talep etsin yerine biz büt6ün dünyaya bununla ilgili birebir tanıtım yaptık. Türkiye'de böyle bir potansiyel var, gelin bu alana yatırım yapın. Terzi usulü tasarladığımız her firma için farklıdır. Kiminde finansman, kiminde nitelikli personel, kiminde altyapı ile ilgili destekleri birlikte karar verdik. Çok güzel sonuç aldık. En iddialı ve en kapsamlı teşvik sistemi yetkisi devam ediyor. Eşe dosta gitti eleştirilerine karşı hiçbir şey söylemiyorum. Her şey açık ve net. Baksınlar herkes, herkes ortada. Tamamı yabancı ortaklı yatırım 2018 sonuna doğru geldiğimizde de sizler de bu konuyu göreceksiniz." açıklamasını yaptı.

"2018 büyüme öngörülerine baktığımız zaman öncü göstergeler 2018 birinci çeyrekle ilgili beklentilerin oldukça üstünde geleceğini gösteriyor. Artık söylenebilir rakamlar yüzde 7'nin üzerinde büyüme öngörülüyor. "

"2018'DE HER AY İHRACAR REKORU KIRACAĞIZ"

"2017 kapasite kullanım alanlarına baktığımız zaman sona geldi, yatırım yapacak. Buradan yola çıkarak 2018'de her ay ihracatta rekor kıracağız dedik, yapıyoruz. Şimdi de 161.5'lar sonuna geleceğiz nisan sonunda. Büyüme ile ilgili kombinasyona baktığımız zaman sadece özel sektör ve ihracata dayalı kombinasyonunda olsun. Türkiye'de 2018 yılındaki büyümenin içinde yatırımların da payı yüksek olacak.

Büyüme ile ilgili söyleyebileceğim şey şu; sağlıklı bir büyüme. Bilerek ve tasarlayarak gerçekleştiriyoruz. Bunu da Türkiye'de 2018'de cari açıktaki olumlu gelişmelerimiz de bunu takip edecek. İyi olacak inşallah. Türkiye 5 milyar dolar motorin ithal ediyor. 2018 ve 2020 yılları arasında yavaş yavaş devreye girecek ev cari açığı da bu şekilde azalacak."

"TÜRKİYE KENDİ GLOBAL DEVLERİNİ YARATIYOR"

Cari açık konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekçi, "Türkiye güneş enerjisinde 20 bin megavat civarında kapasite yaratacak. 20 bin megavat demek yaklaşık olarak 30 milyar dolar demek. Siz bunu kapattığınız zaman, buradaki cari açığa da etkisi son derece net. Türkiye kendi global devlerini yaratıyor. Ara malı alıp, Türkiye'de işleyip bunu satmak değil. Mesela şu an batarya ile ilgili yapılan yatırım bunun yüzde 20'si belki. Yüzde 80'inin bağlantısı yapılmış durumda. Bunlar da ihracatta çok önemli katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

TİCARET SAVAŞLARI

"Ticaret savaşlarını sürdürülebilir olarak görmüyorum. Ama bunu Türkiye'yi ilgilendiren bölümünü görelim; metalurjide cari açık veriyoruz. AmerikaN hükümeti ile bu konuda görüşmelerimiz oldu. Yakın bir gelecekte yüz yüze görüşmelerimiz olacak. Kapsam dışına alınması ile ilgili hiçbir kriter bizi ilgilendirmiyor. İlave vergiler devam ederse, kasıt ararız. Türkiye olarak biz de farklı şekilde yaklaşırız.

Enflasyon ile ilgili tarafımız şu, bu alanlara destek ve teşvik vermek... Arzı artırmak. Talebi daraltmak ve engellemek. Piyasayı soğutmak yöntemlere karşıyız. Üretim ve arzı artırarak fiyatları disipline etmek kalıcı yöntemdir. Enflasyonda zarar gördüğümüz alan da gıda alanı oalrak görüyoruz. Et ile ilgili etkin bir müdahalemiz olacak.

GÜMRÜK VERGİLERİ DÜZENLEMESİ

"Seracılığı destek kapsamına aldık. Seradan çıktıktan sonra toplanması, depolanması, taşıması, araçları, tüketim pazarlarında depolanmasını üst seviyede destek ve teşvik kapsamına aldık. Ve tabi ki gümrük vergilerine müdahale etmek... Çiftçimize zarar vermeden vergi oranlarıyla, müdahalemiz devam edecek.

Belki bir ara tek haneleri görürüz. Kalıcı mücadele ile ilgili altyapımızı sağlama aldıktan sonra mutlaka enflasyonla başarılı olmak zorundayız. tüm maliyetlerimizi etkiliyor. Orada da başarılı olacağız."