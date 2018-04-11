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Okullarda ve da öğretilecek

, okullarda öğretilebilecek lere ve yı ekledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:24 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 11:26
Okullarda Bulgarca ve Ukraynaca da öğretilecek

() tarafından okullarda öğretilebilecek lere yenileri eklendi.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında iki yeni yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı 'de yayımlandı.

Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda okullarda ve dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

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