Süper teşvik ile hayvancılık sınıf atlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: (Bingöl'de hayvancılık sektöründe yatırım) Bir taraftan huzur, güven ortamının artması, meraların açılması, bir taraftan da süper teşvik sistemindeki gibi entegre projelerin devreye girmesiyle Doğu Anadolu'da hayvancılıkta büyük bir atılım bekliyoruz. Bu tür projeler bölgede hayvancılığın katma değerini artıracaktır, bu da hayvancılığın gelişmesini, verimlilik artışını sağlayacaktır. Bu çiftçinin refahının artması, kırsalın artık daha az göç vermesi demektir.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin çok önemli bir paket olduğunu belirterek, 19 firmanın 135 milyar liralık 23 projesinin teşvik kapsamına alındığını hatırlattı.

HAYVANCILIKTA BÜYÜK ATILIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan huzur, güven ortamının artması, meraların açılması, bir taraftan da süper teşvik sistemindeki gibi entegre projelerin devreye girmesiyle Doğu Anadolu'da hayvancılıkta büyük bir atılım bekliyoruz." dedi.

Bu paketin temel özelliğinin cari açığı azaltıcı etkisi olduğunu anlatan Yılmaz, istihdama da hem doğrudan hem dolaylı katkısının bulunacağını kaydetti.

YATIRIM AMAÇLI SERMAYE AKIMINA KATKI

Bunun, yurt dışından Türkiye'ye küresel sermaye girişine sebep olacağına işaret eden Yılmaz, "Bunlar büyük ölçekli projeler ve yabancı ortaklar da söz konusu. Dolayısıyla bu firmalar, Türkiye'ye yatırım amaçlı sermaye akımına katkıda bulanacak." dedi.

Yılmaz, paketin Türkiye'nin teknolojik düzeyini yükseltme etkisi olduğuna dikkati çekerek, geçtiğimiz günlerde temeli atılan 22 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Santrali ile birlikte düşünüldüğünde, teşvik paketinin Türkiye'nin orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçişine de çok önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, "Bu projeler Türkiye'nin teknolojik düzeyini artıracak. Kurulacak tesisler, yan sanayi ile diğer tesislerle birlikte ülkenin kabiliyetini, bilgi birikimini, beşeri sermayesini geliştirecek. Bütün bu yönleriyle de katma değeri daha yüksek bir ekonomik yapı inşa etmemize hizmet edecek." şeklinde konuştu.

"HAYVANCILIK SEVİYE ATLAYACAK"

Süper teşvikten yararlanacak şirketler arasında Bingöl'de hayvancılık alanında 647 milyon liralık yatırım yapacak süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Sütaş'ın da bulunduğunu anımsatan Yılmaz, söz konusu yatırıma ilişkin çalışmanın fizibilitesinin uzun zamandır yapıldığını söyledi.

Doğu Anadolu'nun hayvancılığa dayalı bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, ancak yeterince entegre üretim tesisi bulunmadığı için bu potansiyelin yeterince katma değere dönüşmediğini ifade etti.

Söz konusu yatırımların hayvancılığın seviye atlamasına vesile olacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte, bölgede üretilen sütlerin değerlendirilmesi aslında hayvancılığa verilecek en büyük destek. Bir taraftan huzur, güven ortamının artması, meraların açılması, diğer taraftan da bu tür entegre projelerin devreye girmesiyle Doğu Anadolu'da hayvancılıkta büyük bir atılım bekliyoruz. Bingöl merkezli olmasına rağmen bu projenin bölgesel etkisi olacak. Bu tip projelerde 300 kilometreye kadar süt alımı yapılıyor, yani doğrudan çalışandan daha fazla dolaylı istihdam etkisi olacak. Bu entegre tesisler bir çalışma disiplini, kalite getiriyor, hijyen, hayvan hastalığıyla mücadele gibi konularda özel sektör profesyonelliği ile yeni bir disiplin sağlanıyor. Bu yönüyle de bölgenin daha nitelikli kalkınmasına katkıda bulunacak."

Bu tür tesislerin bölgede hayvancılığın katma değerini artıracağını dile getiren Yılmaz, bunun da hayvancılığın gelişmesini, verimlilik artışını sağlayacağını söyledi. Yılmaz, "Böylelikle çiftçinin refahı artacak, kırsal artık daha az göç verecek." şeklinde konuştu.

"HEM BÖLGE HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Sütaş'ın Bingöl'deki projesi kapsamında embriyo üretim ünitesinin de kurulacağını bildiren Yılmaz, "Bu teknolojik bir proje ve hayvancılık açısından ithalata bağımlı olduğumuz bir ürün. Bunun da Bingöl'de üretilmesi hem bölge hem ülke ekonomisi için katkı sağlayacak." dedi.

Yılmaz, bölgede üretilen ürünlerin Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Ortadoğu'ya ihraç edilebileceğine işaret eden Yılmaz, "Çok boyutlu bir şekilde, bu proje, hem ülkeye, hem bölgeye, hem de Bingöl'e hizmet edecek. Bingöl'ün seviye atlamasını, sıçrama yapmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"BÖLGENİN POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Sütaş'ın bölgedeki projesinin "rol model" olacağını belirten Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje, inanıyorum ki diğer bazı büyük ölçekli projelerin de önünü açmış olacak. Bazen, önemli sermaye gruplarının bölgedeki fırsatları değerlendiremediğini görüyoruz. Bölgedeki işletmelerin karlılığı artınca, bu durum diğerlerini de teşvik edici olacak. Projeler, yerelde de KOBİ'lerin gelişmesine katkıda bulunacak. Büyük ölçekli işletmeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun potansiyelini mutlaka değerlendirmeli. Bölgede genç bir nüfus var, uzun zamandır kullanılmamış bir potansiyel var, fırsatlar var. Huzur ortamıyla birlikte bu yeni dönemde daha fazla büyük ölçekli projenin bölgeye gitmesini bekliyoruz."