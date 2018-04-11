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’la işbirliğine imza attı

Giriş Tarihi: 11.4.2018
TÜRSAB Özbekistan’la işbirliğine imza attı
ile Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Devlet Komitesi arasında turizmi geliştirme işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, göreve geldiklerinden sonra ilk resmi iş geliştirme protokolünü imzaladıklarını belirtti. Bağlıkaya, "TÜİK rakamlarına göre 2017'de Özbekistan'dan gelen turist sayısı 200 bin, bizden giden turist de 30 bin civarında gözüküyor. Bu işbirliği anlaşmasının bir amacı da karşılıklı olarak turist sayılarını artırmaktır" dedi. Özbekistan Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdulhakimov ise Türkiye'deki acentelerin tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirterek, işbirliği anlaşmasının ilişkileri geliştirme anlamında büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
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TÜRSAB Özbekistan’la işbirliğine imza attı
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