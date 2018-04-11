TÜRSAB Özbekistan’la işbirliğine imza attı

TÜRSAB
ile Özbekistan
Cumhuriyeti Turizm
Geliştirme Devlet
Komitesi arasında
turizmi geliştirme
işbirliği anlaşması
imzalandı. İmza
töreninde konuşan
TÜRSAB Başkanı
Firuz Bağlıkaya,
göreve geldiklerinden sonra ilk
resmi iş geliştirme protokolünü
imzaladıklarını belirtti. Bağlıkaya,
"TÜİK rakamlarına göre 2017'de
Özbekistan'dan gelen turist sayısı
200 bin, bizden giden turist de 30
bin civarında gözüküyor. Bu işbirliği
anlaşmasının bir amacı da karşılıklı
olarak turist sayılarını artırmaktır"
dedi. Özbekistan Cumhuriyeti Turizm
Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı
Aziz Abdulhakimov ise Türkiye'deki
acentelerin tecrübesinden faydalanmak
istediklerini belirterek, işbirliği
anlaşmasının ilişkileri geliştirme
anlamında büyük öneme sahip
olduğunu kaydetti.