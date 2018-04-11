Yalıya çarpan gemiye haciz

İstanbul Boğazı
'nda ilerleyen Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin çarpmasıyla büyük çapta hasar meydana gelen Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahipleri, maddi zararlarının karşılanması amacıyla ihtiyati haciz kararı aldırdı. Yalının sahipleri H.Jerfa Süveşda Birışık, Payidar Zerhan Gökpınar ve Yalı Organizasyon şirketinin avukatı Nazlı Selek'in ihtiyati tedbir talepli dilekçesini, İstanbul
17'nci Asliye Ticaret Mahkemesi
'ne sundu. Geminin çarptığı yalının tarihi eser niteliğini kaybettiği ve yüklü miktarda maddi zarar oluştuğu belirtilen dilekçede, yalının yeniden inşasının Anıtlar Kurulu iznine tabi olduğu, inşa edilmesinin en az 40-50 milyon dolar maliyete yol açacağı, çarpma sonucu yalıdaki antika eserler ve özel eşyaların denize düştüğü ifade edildi. Gemiyle ilgili şimdilik 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı verilmesi talep edilirken, mahkeme geminin ihtiyaten haczine hükmetti.