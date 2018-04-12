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Genel Merkez Gençlik Kollarında kongre heyecanı

Genel Merkez Gençlik Kolları kongresi 11 Mayıs'ta 'nda yapılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 11:14
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında kongre heyecanı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 'de Ağustos 2017'de başlayan 6. Olağan Büyük Kongre sürecinde, partinin Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığının il ve ilçe teşkilatlarındaki kongrelerinde de sona yaklaşıldı.

10 Nisan'da parti genel merkezinde Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş'ın yaptığı MKYK toplantısında, kongrenin 11 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da 'nda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İl ve ilçe kongrelerini büyük oranda bitiren Gençlik Kolları, son il kongresini ise 29 Nisan'da Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla İstanbul'da tamamlayacak.

Büyük Kongre sürecinde Gençlik Kolları il ve ilçe teşkilatlarında yer alan 2 bine yakın kişinin, partinin ana kademe il ve ilçe teşkilatlarında görev aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Mayıs'taki kongreye katılması da planlanıyor.

Öte yandan, aynı gün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın yapılacağı öğrenildi.

21 Nisan'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları kongresine, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı öğrenildi.

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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarında kongre heyecanı
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