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Altının gramı güne yükselişle başladı

Son dakika...- Açılışın ardından 180,5 lira, 296 lira ve Cumhuriyet altını 1.208 liradan işlem görüyor

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 09:57
Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 180,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dolar kuru ve altının ndaki değer kazançları, artan jeopolitik risklerin etkisiyle dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 182,4 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 artışla 180 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN 296 LİRADAN SATILIYOR

, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederek 180,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda 'da 296 lira, Cumhuriyet altını da 1.208 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.351,00 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK

Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının piyasalarda gün geçtikçe arttığını belirterek, ticaret savaşlarından sonra piyasaların meselesini fiyatladığını söyledi.

Başkanı 'ın dün sosyal medya hesabından 'yı açıkça tehdit ettiğini hatırlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Donald Trump'ın hem ticaret savaşları hem de Rusya ve 'ı hedef alarak yaptığı açıklamalar, larda belirsizliğe neden oluyor. Global finans sistemi ve piyasa oyuncuları, şimdilik Trump'ın gelecek ile ilgili neler yapabileceğini kestiremiyor. Bu belirsizlikten dolayı hisse senetlerinde, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde, emtia fiyatlarında ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde sert dalgalanmalar yaşanıyor."

Memiş, yurt içi piyasalarda dün hem döviz hem de altın fiyatlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatarak, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının güvenilir liman olarak altının tercih edilmesine neden olduğunu söyledi. Altın talebinin artmasının, altının ons fiyatının 1.365 dolara kadar yükselmesini sağladığını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.360 ve 1.380 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Memiş, "Altının gram fiyatının yatırımcısına satış fırsatı verdiğini düşünüyoruz. Bugün altının gram fiyatının 178,80-182,30 lira aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.

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