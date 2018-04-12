Avrupa borsaları

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 376,39 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybederek 7.247,82 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02 artışla 12.295,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 5.282,21 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 23.074,03 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,01 azalışla 9.735,00 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, Suriye'deki jeopolitik gelişmelerin de piyasaların gündeminde olacağını kaydetti.