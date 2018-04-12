Avrupa borsaları

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Avrupa ları

Avrupa ları, artan jeopolitik risklerin etkisiyle bugüne karışık seyirle başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:32

Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 376,39 puan, 'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybederek 7.247,82 puan oldu.

'da DAX endeksi yüzde 0,02 artışla 12.295,40 puanda, 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 5.282,21 puanda, 'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 23.074,03 puanda, 'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,01 azalışla 9.735,00 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, sanayi üretimi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, 'deki jeopolitik gelişmelerin de piyasaların gündeminde olacağını kaydetti.

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