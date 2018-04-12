Brent petrolün varili 72,17 dolar

Dün 71,03 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 73,07 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,23 artarak 72,17 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 67,11 dolardan alıcı buldu.

EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün 73,09 dolara kadar yükselerek 28 Kasım 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da 67,42 dolarla 4 Aralık 2014'ten beri en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, ABD ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye koordineli bir saldırı düzenlemesi halinde, fiyatların tırmanışa geçebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkenin ham petrol üretiminin geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 65 bin varil artışla 10,52 milyon varile çıktığını bildirdi. Böylelikle ülkede ham petrol üretimi rekor seviyeye ulaşırken, son 13 haftada 12 kez artış göstermiş oldu.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 ile 72,33 dolar aralığının direnç, 71,97 ile 72,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.