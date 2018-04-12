Danışmanlık sektöründe yerli atılım dönemi

Yerli üretime yerli danışmanlık hedefiyle bir dizi proje başlatıldı. Hedefte üretim dünyasında hızla yaygınlaşan yerli üretim akımının yerli danışmanlık hizmetleri ile buluşturulması var. Bu kapsamda MÜSİAD Düzce Şubesi'nin ev sahipliğini üstlendiği 'Yerli Danışmanlık ve Eğitimde Markalaşma' paneli düzenlendi. Önceki hafta düzenlenen organizasyona katılan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yerli ve milli üretimi desteklemek için pilot projeyi en kısa sürede hazırlayacaklarını açıkladı. Panele Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Düzce Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceyan konuşmacı olarak katıldı. Açılış konuşmasını MÜSİAD Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam yaptı. Salim Çam konuşmasında; yerli ve milli mal ve hizmet üretimi için teşviklerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Panel katılımcılarından Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, yerli ve milli hizmetlerin artırılması için verilen Turquality Marka Destek Programı'ndan bahsetti.