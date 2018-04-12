Global 42. Cadde’ye fon kurdu

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Konut GYO ortaklığında Konya'da Temaşehir Konya projesini hayata geçiren Torkam İnşaat'ın 42. Cadde adı verilen ticari üniteleri için gayrimenkul yatırım fonu (GYF) kuruldu. Global Menkul Değerler'in aracılık ettiği fon, yakın zamanda yatırımcılara sunulacak. Büyüklüğü 130 ila 150 milyon lira arasında olan Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun yönetimi, fonun kurucusu olan Global MD Portföy Yönetimi tarafından yapılacak. YÜZDE 60'I YATIRIMCIYA
Proje danışmanlığını BYY Finans ve Refina şirketlerinin yaptığı fon, Emlak Konut
'un yatırımcı olarak yer aldığı ilk GYF olma özelliğini taşıyor. Buna göre, Emlak Konut GYO'nun yüzde 10.5 paya sahip olduğu GYF'de, Torkam İnşaat 24.5, Global Yatırım ise yüzde 5 hissedar olarak bulunuyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, fonun yüzde 60'ının yatırımcıya arz edileceğini vurgularken, yatırımcı ve aracı firmanın bu fonun aynı zamanda ortakları olmasının önemine dikkat çekti. Kurum, "GYF'leri önemsiyoruz. Birçok projemizde kamu, sosyal ve ticari alanlar gibi üniteleri de hayata geçirerek tek başına konut-ofis alanı üretmiyoruz" dedi. Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli ise, "Torkam 42. Cadde Ticari Gayrimenkul Yatırım Fonu'nu güçlü ve küresel vizyona sahip üç kurucu yatırımcıyla hayata geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.