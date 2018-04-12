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İlk kur şunu Moody’s attı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
İlk kur şunu Moody’s attı
Türkiye'ye yönelik saldırının başlangıç tarihi, Para Politikası Kurulu'nun faizleri değiştirmediği 7 Mart oldu. Merkez'in faizi değiştirmediğini açıklamasının ardından, ABD merkezli , "Merkez Bankası'nın harekete geçmesi için TL üzerinden bir miktar piyasa baskısı gerekebilir" notunu yayınladı. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece yarısı ise hiç gündemde yokken Türkiye'nin kredini notunu bir kademe daha indirdi. Saldırıların ilk sinyali olan bu hamlelerle 3.80 TL olan dolar 3 Nisan'da 3.98 TL'ye çıktı. Doların yüzde 4.7 değer kazandığı bu dönemde borsada ise endeks yüzde 2 düştü.

TÜRKİYE'YE SALDIRININ FİTİLİNİ GOLDMAN VE MOODY'S ATEŞLEDİ

7 Mart: Dolar: 3.8017 TL Saat 14:00: Merkez Bankası faizi değiştirmedi.
Saat 16:00: Goldman Sachs, "Merkez Bankası'na piyasa baskısı gerekebilir" açıklaması yaptı.
Saat 24:00: Moody's Türkiye'nin notunu indirdi.
3 Nisan: Dolar: 3.9877 TL
4 Nisan: Dolar: 3.9975 TL
piyasalar
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İlk kur şunu Moody’s attı
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