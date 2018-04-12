İlk kur şunu Moody’s attı

Türkiye'ye yönelik saldırının başlangıç tarihi, Merkez Bankası
Para Politikası Kurulu'nun faizleri değiştirmediği 7 Mart oldu. Merkez'in faizi değiştirmediğini açıklamasının ardından, ABD merkezli Goldman Sachs
, "Merkez Bankası'nın harekete geçmesi için TL üzerinden bir miktar piyasa baskısı gerekebilir" notunu yayınladı. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece yarısı ise Moody's
hiç gündemde yokken Türkiye'nin kredini notunu bir kademe daha indirdi. Saldırıların ilk sinyali olan bu hamlelerle 3.80 TL olan dolar 3 Nisan'da 3.98 TL'ye çıktı. Doların yüzde 4.7 değer kazandığı bu dönemde borsada ise endeks yüzde 2 düştü. TÜRKİYE'YE SALDIRININ FİTİLİNİ GOLDMAN VE MOODY'S ATEŞLEDİ 7 Mart: Dolar: 3.8017 TL Saat 14:00:
Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Saat 16:00:
Goldman Sachs, "Merkez Bankası'na
piyasa baskısı gerekebilir" açıklaması yaptı. Saat 24:00:
Moody's Türkiye'nin notunu indirdi. 3 Nisan: Dolar: 3.9877 TL 4 Nisan: Dolar: 3.9975 TL