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tüpü ne süre uzatımı

Sıvılaştırılmış petrol gazı () tüplerine yönelik kurulması için dağıtıcılara tanınan süre 2019 sonuna kadar uzatıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 14:25
LPG tüpü takip sistemine süre uzatımı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 15 Ekim 2016'dan itibaren en geç 18 ay içinde kurulmasına ilişkin hükümde değişikliğe gidildi. Söz konusu süre 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulamayacak, bu tüplerin dolum ve satışı yapılamayacak.

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LPG tüpü takip sistemine süre uzatımı
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