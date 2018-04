Teknolojiye inandı, pazar payında yüzde 90’a çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen Mr. No markalı sandviçleri ile dikkat çeken Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş., Endüstri 4.0 teknolojileri kullanarak, birbirinden farklı yenilikleri imza atıyor. 30 yılı aşkın Dardanel tecrübesine sahip olduklarını söyeyen Niyazi Önen Gıda Sanayi Şirket Müdürü Engin Yalçın şunları söyledi: "Sektörümüzde teknoloji çok önemli. Mr. No olarak 30 yılı aşkın Dardanel güvencesiyle ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Piyasada paketli ve markalı diyebileceğimiz birkaç tane oyuncu bulunuyor. Piyasayı etkileyen en önemli faktör; geçtiğimiz yıllarda sektöre giren ve tüketicileri yanıltan markaların oluşturduğu olumsuz algıyı değiştirmek zor oluyor. Özellikle denetimden uzak ve hijyen olmayan ortamlarda üretilen markasız olarak adlandırabileceğimiz ürünler maalesef sektörümüzün gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Biz Mr. No olarak 30 yılı aşkın süredir Dardanel güvencesi ile bu işe girdik ve ürünlerimiz raflarda yer aldığı ilk günden itibaren tüketiciler tarafından çok beğeniliyor. Mr. No olarak Türkiye'de sandviç pazarının yüzde 90'ına hakimiz diyebilirim. Mr. No Dudullu fabrikamızda yıllık 55 milyon adet sandviç, 100 ton humus, 1 milyon paket pita cipsi üretim kapasitemiz bulunuyor."