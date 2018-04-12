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Teşvikle damarları açacak

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Teşvikle damarları açacak
ve Başbakan tarafından tanıtılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Alvimedica, sağlık teknolojisine yönelik 1 milyar 526 milyon liralık yatırım yapacak. Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı , tıbbi cihaz alanındaki yatırımlarının 'nin cari açığına yıllık 700 milyon dolar seviyesinde iyileştirme sağlayacağını belirti. Alaton, "2018'in sonlarına doğru yatırımın ilk etabı olan rezervuarlı, polimersiz ilaç salımlı stent üretimine başlanacak. İlerleyen yıllarda ise söz konusu ilaçlı stentin tüm teknolojik altyapısı peyderpey ülkemize kazandırılacak" dedi. Alaton, söz konusu yatırımlarıyla toplam 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını kaydetti.

PAZARIN % 7'SİNİ KARŞILIYOR
Alvimedica 'nın Türkiye'nin ilaçlı stent ihtiyacının yüzde 7'sini karşıladığını, bunun geri kalanının özellikle ABD merkezli firmalar tarafından sağlandığını kaydeden Alaton, şöyle devam etti: "İlaçlı stent teknolojisinin Türkiye'ye getirilmesi arz güvenliği açısından elzem. İlaçlı stent pazarı için yıllık 200 milyon lira devletin kasasından çıkıyor, ithal ürünlere ödeniyor."
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