Teşvikle damarları açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Binali Yıldırım
tarafından tanıtılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Alvimedica, sağlık teknolojisine yönelik 1 milyar 526 milyon liralık yatırım yapacak. Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton
, tıbbi cihaz alanındaki yatırımlarının Türkiye
'nin cari açığına yıllık 700 milyon dolar seviyesinde iyileştirme sağlayacağını belirti. Alaton, "2018'in sonlarına doğru yatırımın ilk etabı olan rezervuarlı, polimersiz ilaç salımlı stent üretimine başlanacak. İlerleyen yıllarda ise söz konusu ilaçlı stentin tüm teknolojik altyapısı peyderpey ülkemize kazandırılacak" dedi. Alaton, söz konusu yatırımlarıyla toplam 4 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını kaydetti. PAZARIN % 7'SİNİ KARŞILIYOR
Alvimedica 'nın
Türkiye'nin ilaçlı
stent ihtiyacının
yüzde 7'sini karşıladığını,
bunun geri
kalanının özellikle
ABD merkezli firmalar
tarafından sağlandığını
kaydeden Alaton,
şöyle devam etti:
"İlaçlı stent teknolojisinin
Türkiye'ye getirilmesi
arz güvenliği
açısından elzem.
İlaçlı stent pazarı için
yıllık 200 milyon lira
devletin kasasından
çıkıyor, ithal ürünlere
ödeniyor."