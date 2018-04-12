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7 yla işbirliği protokolü imzaladı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
TİM 7 bankayla işbirliği protokolü imzaladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi () ile İş sı, Albaraka Türk, Akbank, Şekerbank, Vakıfbank, Denizbank ve arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan TİM Başkanı , "Finansmana erişim ve finansman maliyetleri ihracatçılarımızın en büyük derdi. Bu alanda firmalarımıza destek vermek taşın altına elimizi koymak istedik" dedi.
Halkbank Genel Müdürü daha önce benzer bir protokol kapsamında 1 milyar doların üzerinde finansman sağladıklarını, bu rakamın üzerine çıkacaklarını söyledi. Denizbank Genel Müdürü , "İşbirlikleri önemli ama sürdürülebilir olması için sermaye piyasaları da bize yoldaşlık etmeli" dedi. Albaraka Genel Müdürü Melikşah Utku ise temel sorunların çözümünün ihracat olduğunu belirterek, "Dünyada olmayan girişimcilik ruhu Türkiye'de var" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise protokolle ürün ve hizmetlerini uygun koşullarda TİM üyelerine sunacaklarını ifade etti. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, katma değerli ihracata önem verilmesi gerektiğini söyledi.
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TİM 7 bankayla işbirliği protokolü imzaladı
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