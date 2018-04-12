TİM 7 bankayla işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM
) ile İş Banka
sı, Albaraka Türk, Akbank, Şekerbank, Vakıfbank, Denizbank ve Halkbank
arasında işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
, "Finansmana erişim ve finansman maliyetleri ihracatçılarımızın en büyük derdi. Bu alanda firmalarımıza destek vermek taşın altına elimizi koymak istedik" dedi.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
daha önce benzer bir protokol kapsamında 1 milyar doların üzerinde finansman sağladıklarını, bu rakamın üzerine çıkacaklarını söyledi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş
, "İşbirlikleri önemli ama sürdürülebilir olması için sermaye piyasaları da bize yoldaşlık etmeli" dedi. Albaraka Genel Müdürü Melikşah Utku ise temel sorunların çözümünün ihracat olduğunu belirterek, "Dünyada olmayan girişimcilik ruhu Türkiye'de var" dedi. İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise protokolle ürün ve hizmetlerini uygun koşullarda TİM üyelerine sunacaklarını ifade etti. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, katma değerli ihracata önem verilmesi gerektiğini söyledi.