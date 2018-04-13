Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek Altın bugün ne kadar oldu? 13 Nisan

Çeyrek altın ne kadar oldu? Haftanın son iş günü olan 13 Nisan Cuma günü altın fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yaz aylarının da yaklaşmasıyla birlikte düğünlerin yaklaşması; altın fiyatlarının araştırılma oranını da arttırıyor. Kültür; toplumun hafızası, ortak değerleri, örf ve adetleriyle oluşur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça fazladır. Dolar ve Euro'dan farklı olarak altın en çok tercih edilen yatırım araçlarındandır. Ayrıca düğün ve törenlerde altın alış verişi toplumsal bütünlüğü sağladığı gibi sosyal dayanışmayı da güçlendirir. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve uzman yorumları haberimizde.

Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde toplumumuzda en çok tercih edilen armağan altındır. Takı olarak da en çok tercih edilen altın türü çeyrek altındır. Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

13 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın 13 Nisan Cuma günü 282.24 liradan alınırken, 288. 62 liradan satılıyor. Düne göre çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş oranı %2.14.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, çeyrek altınla birlike en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer almaktadır. Gram altın bugün 175,54 TL'den alınırken, 175,62 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın bugün 562,71 TL'den alınırken, 577,23 TL'den satılıyor. Yarım altın fiyatlarındaki düşüş düne göre %2,14.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın bugün 1.128,94 TL'den alınırken, 1.150,93 TL'den satılıyor. Tam altın fiyatlarındaki düşüş oranı düne göre % 2,14.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını bugün 1.165,00 TL'den alınırken 1.177,00 TL'den satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.337 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.365 dolar, altının gram fiyatı ise 182,48 liraya kadar yükseldiğini anımsatarak, jeopolitik risk endişesinin kur ve altın fiyatlarının yükselişine neden olduğunu ifade etti.

Memiş, bugün yurt içinde altın İthalatı verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 175 liranın destek, 180 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.